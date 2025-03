Quarto: sventata occupazione alloggio rione 219 grazie ai controlli congiunti di Polizia Municipale e Settore Patrimonio

Condividi

Proseguono i controlli congiunti nel Rione 219 di via Alcide de Gasperi condotti dalla Polizia Municipale coordinata dal comandante Ludovico di Maio e dal Settore Patrimonio. “A seguito di una segnalazione arrivata questa mattina di una imminente occupazione abusiva di un alloggio nel Rione 219 di via de Gasperi, abbiamo sventato un tentativo di occupazione – dice il sindaco Antonio Sabino, che ha tenuto per sé la delega al Patrimonio – Contestualmente abbiamo avviato le notifiche dei provvedimenti di decadenza e conseguente sgombero per gli inquilini morosi, secondo quanto previsto dalla legge regionale. Registriamo, però, anche l’adempimento da parte di molti inquilini morosi che hanno fatto incassare all’Ente nelle ultime settimane oltre 130mila euro, grazie ai pignoramenti e ai piani di rateizzi”.













