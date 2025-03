MARANO, DROGA DALLA SPAGNA: ECCO COME OCCULTAVANO I CARICHI DI HASHISH. PAROLE IN CODICE, FURGONI IMBARCATI SU NAVI E AUTO STAFFETTA. DIVIETO DI DIMORA PER IL FRATELLO DEL PENTITO VERDE

Condividi

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (procuratore Sergio Ferrigno, sostituto procuratore Giuseppe Visone), nei confronti di otto persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione, a fine di spaccio, di droga. Gli arrestati o oggetto di misura cautelare sono: Giovanni Cerullo, Salvatore Di Palma, Giovanni Maiorano, Vincenzo Maiorano, Alfredo Felaco, Domenico Della Rotonda, Ciro Di Lanno, Pasquale Vallefuoco.

Le indagini svolte traggono origine da una articolata segnalazione proveniente dalla Comandancia della Guardia Civil di Sant Andreu de la Barca (BarceUona – Spagna), relativa ad un_traffico di sostanze stupefacenti lungo l’asse Spagna-Italia.

Dalle informazioni trasmesse i soggetti coinvolti in tale attività venivano indicati in CERULLO Giovanni, MAIORANO Giovanni ed il figlio di quest’ultimo, MAIORANO Vincenzo, SARRACINO Castrese e DI PALMA Luigi. Secondo le informazioni in possesso della Guardia Civil, alcuni di questi soggetti giungevano in Spagna, in particolare a Barcellona, via nave, dal porto di Civitavecchia, imbarcando un furgone IVECO Daily di colore bianco, dotato di doppiofondo per occultare la sostanza stupefacente. Una volta giunti sul suolo iberico si univano agli altri complici, tra cui veniva segnalato SARRACINO Castrese, arrivati via terra a bordo di auto, talvolta prese a noleggio e, successivamente utilizzate come “staffetta” per tornare in Italia.

CERULLO Giovanni, a bordo di un altro automezzo, era, secondo le notizie della polizia iberica, incaricato di effettuare la sorveglianza stradale al furgone che trasportava il narcotico. La Guardia Civil forniva anche un dettagliato schema di tutti i viaggi effettuati dal Furgone lveco indicato (in data 15 febbraio 2021, 25 maggio 2021, 26 novembre 2021, 28 gennaio 2022, 6 giugno 2022 e 2 agosto 2022 ) e in tali circostanze, il conducente era risultato essere DI PALMA Salvatore, all’epoca titolare del furgone.

La polizia spagnola forniva, inoltre, alcuni elenchi in ordine ai viaggi ed alle permanenze in

territorio iberico dei soggetti segnalati, da cui emergeva una coincidenza straordinaria

dei periodi di permanenza contestuale dei soggetti sul territorio spagnolo. Venivano, quindi, effettuati degli ulteriori riscontri in ordine a quanto segnalato dalla Guardia Civil ed emergeva che il furgone segnalato, tipo IVECO Daily, (intestato a DI PALMA Salvatore) risultava aver effettuato numerosi transiti autostradali quasi in contemporanea ad un’altra autovettura indicata, ovvero una Fiat Panda.

I numerosi spostamenti autostradali convolavano tutti verso la stessa destinazione di Marano di Napoli.

LE INTERCETTAZIONI

Il materiale indiziario acquisito dagli inquirenti consiste principalmente nelle intercettazioni

telefoniche ed ambientali sulle utenze in suo agli indagati il cui contenuto ha, poi, trovato

preciso riscontro nella parallela attività di acquisizione dei documenti attestanti i viaggi

effettuati- in conternporanea con le conversazioni captate- dagli indagati e che hanno

consentito di ricostruire in modo assolutamente preciso i loro gli spostamenti e l’attività

di narcotraffico svolta. Inoltre è emerso che in una prima fase tutti gli indagati sernbravano sinergicamente coinvolti nella importazione della sostanza stupefacente dalla Spagna, salvo poi verificare una scissione tra gli stessi per cui Sarracino Castrese e Verde Stefano operavano in autonomia.

IL CARICO DI 70 KG DI HASHISH

L’attività tecnica in corso nei confronti degli indagati consentiva di acquisire dialoghi rilevantissimi che attestano il coinvolgimento di MAIORANO, Giovanni e Vincenzo, CERULLO Giovanni e VALLEFUOCO nell’acquisto di una partita di sostanza stupefacente del tipo hashish per 70 KG, da FELACO Alfredo e DELLA ROTONDA Domenico. In particolare è stato accertato che in data 22.5.2023 MAIORANO Giovanni, il figlio MAIORANO Vincenzo, unitamente a CERULLO Giovanni, si recavano a Barcellona per incontrarsi con tale Alfredo, successivamente identificato in FELACO Alfredo, per trattare la compravendita di un ingente carico di sostanza stupefacente del tipo hashish. Nei tre giorni precedenti la partenza venivano intercettate numerose conversazioni intercorse tra gli indagati funzionali alla organizzazione del successivo viaggio. In sostanza gli indagati, utilizzando un linguaggio convenzionale (“geometra … preventivo ..pittura”) si riferivano ( come sarà assolutamente chiaro in una conversione intercettata a bordo della vettura in uso a Maiorano Vincenzo alla volontà di acquisire sostanza stupefacente attraverso i continui contatti con i fornitori (“geometri”) che operavano all’estero ( “fuori sede”), e da cui acquisivano dei campioni di sostanza stupefacente (“preventivi). In data 22 maggio 2023 si aveva, però, certezza che gli indagati erano in procinto di partire per Barcellona, imbarcandosi sulla nave in partenza da Civitavecchia per la città.

Il viaggio di ritorno e l’organizzazione dell’occultamento del carico di hashish

Gli indagati in una conversazione intercettata fanno riferimento alle modalità della consegna del danaro ed al luogo dell’incontro con i fornitori ( un lavaggio auto), ipotizzando anche le modalità con cui non dare nell’occhio (uno lava una nzacchina … con una spugna in mano … ma chi se ne accorge). Ecco cosa si dicevano:

Cerullo Giovanni: Noi ci siamo tolti un mezzo pensiero con questo, lo sai? Con questo

ALFREDO. Noi domani andiamo là, quello si prende questi COSI, poi ci facciamo le cose

nostre. ( … ) domani mattina leviamoci già tre … quattro cosarelle di queste, quando ce ne andiamo. Hai capito?

Maiorano Vincenzo: I tappetti?

Cerullo Giovanni: I tappetti. Tanto dobbiamo togliere qualche tappetto … o no? O li vogliamo togliere direttamente di là? Non si può mai sapere!

Maiorano Vincenzo: E …. perchè va a finire che ci fermano …. aprono il cofano … vedono assai tappetti …

Cerullo Giovanni: Va bene … va bene … rimaniamo così

Maiorano Vincenzo: Se dobbiamo fare … sai che dobbiamo fare? Li dobbiamo togliere e ce li dobbiamo mettere addosso.

Cerullo Giovanni: Non dar retta. E’ meglio di no.

Maiorano Vincenzo: Si mette lui avanti e ci fa la staffetta! E noi li portiamo dove vuole lui! Però· come ha detto lui. sotto al lavaggio è fatto bene! Che tu per dire … ti metti con la pompa in mano ….

Cerullo Giovanni: Uno lava la macchina …

Maiorano Vincenzo: E io e lui da dietro che prendiamo un attimo

Cerullo Giovanni Con la pelle in mano .. .

Maiorano Vincenzo: Aprite tutte le porte …. tutte e quattro le porte…

Cerullo Giovanni: Con una spugna in mano, ma chi se ne accorge! Non se he accorge nessuno!

Maìorano Vincenzo: Con il cofano aperto ….. casomai,stiamo pulendo il cofano.

Cerullo Giovanni: Diamoci tutto a questo. lo vorrei capire una cosa…mo’ tu dici chè tieni

180….ma tu perchè i soldi di tuo cugino non l’hai portati da casa perchè ce li hai dati a noi?

perciò io sono convinto che questo non tiene niente. Solo questi soldi qua.

Maiorano Vincenzo: che ti devo dire. Un pensiero che mi faccio_ io …. è che lui…ti dico la verità … come lui diceva ”tra sette giorni torniamo a salire” …. è già pronto! allora io che mi metto a pensare? Non voglio pensare a male sempre di un cristiano! lo penso che questi hanno lavorato con i soldi nostri. Ha guadagnato questi 20 mila euro, sopra a questi soldi

nostri che gli abbiamo dato… che hanno guadagnato questi 20 mila euro.

Cerullo Giovanni: questo non ha proprio faticato fino a mo’ … questo mo’ sta faticando. Te lo dico io. Questo mo’ sta faticando é questo si sta prendendo tutto quanto -ed ha preso per esempio …. un poco dì roba. Mo’ avrà preso anche qualcosa di fiducia!

Cerullo Giovanni: Però a noi. non ce ne importa basta che quello si prende tutto quanto … che quello si prende pure la roba … perchè noi scendiamo con 130/140 mila euro.

Maiorano Vincenzo: Sì

Cerullo Giovanni: Noi…quando arriviamo a casa … ragioniamo in altra maniera

Maiòrano Vincenzo: E’ normale.

Cerullo Giovanni: Non facciamo fare più tutto quanto a lui. Dobbiamo vedere come fare …. una volta che…. hai capito Enzù …… se noi teniamo la possibilità di venderlo a qualcosa in

più …. dammi qualcosa in più. Poi gli facciamo fare per esempio quest’altra botta a lui…e poi dopo ci deve dare i soldi.

Maiorano Vincenzo: Sopra ogni 10 mila … se vuoi mettere due punti in più sopra …. sono sempre 2 mila euro. Sopra a 50 mila euro, sono altri 10 mila…. su 50 CHILI DI FUMO ….. sono altri 10 mila euro.

Cerullo Giovanni: Tu stai parlando di 4 … 5 punti. … non stai parlando di 2 punti!

Maiorano Vincenzo: Vabène … quello sta 1500 … .

Cerullo Giovanni: 1550 … 1600. Domani lo vediamo … lo tastiamo … non parliamo proprio di prezzi. Quello se lo scorda.

Maiorano Vincenzo: … 1600 si prende tutto quanto … già a babbo gli ha detto 1550, il mezzo punto te lo prendevi tu.

Cerullo Giovanni: Vabbè … lascia perdere … vediamo lui che ci dice a noi. Perchè noi questo gli diciamo: che prezzo hai chiuso con questo. Possiamo capire? … omissis … quando andiamo a casa, teniamo i conti nost.ri fatti. .. sono 4 punti…4 punti e mezzo … 5 punti. ..

Maiorano Vincenzo: 60 CHILI …

Cerullo Giovanni: Abbiamo guadagnato tot .. va bene … perchè tu devi parlare che quello

deve dare pure UN EURO ALL’AUTISTA! Quindi noi prendiamo a 11000 Poi tu che dici. .. ci

dai tutto quanto? Gli ha dato i soldi quello … 140/150 COSl ….. ok ….. veniamo qua … 140

CHILl … guadagni 4/5 punti sopra.

Cerullo Giovanni: Tu dopo …. 140/150 CHILI… 5 punti sopra … sono 70/75 mila euro hai

chiavato la botta Enzùl Hai capito? E teniamo 220/230 mila euro. Dopo quell’altra botta di quell’altra settimana. Mo’ che devi togliere da sopra? Quanti sono tutti quanti? Tot…ma

comunque tieni sempre … secondo me … già teniamo … da parte di tutti e tre … levando tutti i soldi da mezzo … se li volessimo togliere … che noi ce la chiaviamo un’altra bottarella … fossero 100 e dispari mila euro già! Hai capito? a 100 e dispari mila euro ……. gia’ tieni tutto il ricavato del lavoro che hai fatto! noi che abbiamo fatto! noi non abbiamo fatto nemmeno il cazzo! che prendi 100 chili? con 100 chili vai a casa che … incomprensibile … e inizi a togliere i soldi dalle mani di questo, perchè questo troppi soldi in mano non li deve vedere! Ci butta dentro! Fa nascere qualche problema. Enzù non sei convinto di questo fatto? Noi dobbiamo portare questi 100 chili … 100 chili stiamo a posto. dopo … diciamo intorno … come parla lui 150 mila euro … su 300 chili … poi se noi teniamo la facoltà di fare qualche altra cosa, nel senso che facciamo in modo che lo vendiamo più caro … è un altro discorso. E poi dobbiamo vedere un poco come dobbiamo fare perchè dobbiamo faticare un poco noi! Si comprende che domani mattina alle 1 O devono incontrare una persona e poi potrebbero anche ripartire. Stanno seguendo un’altra auto.

Maiorano Vincenzo: già è pronto?

Cerullo Giovanni: ma se questo è partito lunedì…come già è pronto?

Maiorano Vincenzo: ieri è venuto

Cerullo Giovanni: questo non doveva stare con noi là sopra?

Maiorano Giovanni: e sì…poi se è partito domenica pure lui per la via … allora oggi si sarà trovato qua!

Decidono di lasciare l’auto nel garage.













