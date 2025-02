Marano, la voce del cittadino: “Parcometro distante dal posto e l’ausiliare mi multa: è inaccettabile pensano solo al profitto”

376 Visite

Corso Italia strisce blu adiacente villetta comunale, parcometro presente nei pressi del negozio candida, in pratica a 200 metri.

“Prendere una multa perché il parcometro era a duecento metri dall’auto è una situazione assurda e irrispettosa. Non possiamo continuare a essere sfruttati da un sistema che sembra dimenticarsi delle nostre esigenze. Tutti noi cittadini dovremmo far sentire la nostra voce e lottare per un cambiamento: un parcheggio equo e giusto deve essere un diritto per tutti, ogni giorno della settimana. È inaccettabile che le strisce blu siano attive anche il sabato, giorno di riposo e lo str*** di turno con il suo multometro non aspetta neanche il tempo per lo scontrino. È giusto pretendere che la normativa sul parcheggio rifletta le reali necessità della comunità e non solo le logiche di profitto.”

Un cittadino.













