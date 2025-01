Napoli-Chiaia: Controlli e zone rosse. Il bilancio, carabinieri impegnati nella movida giovanile

143 Visite

I Carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno da poco terminato un servizio di controllo del territorio nel quartiere Chiaia e nella zona c.d. dei baretti. I militari sono stati impegnati nell’epicentro della movida partenopea e non sono mancati i risultati.

All’alba saranno 3 le persone allontanate ai sensi del provvedimento del Prefetto di Napoli dopo le direttive del Governo.

Le 3 persone, già note alle forze dell’ordine, sono state sorprese in condotte moleste nella zona rossa 2 di Chiaia.

Ricordiamo che l’ordinanza – in vigore dallo scorso 31 dicembre fino a 31 marzo 2025 – prevede l’allontanamento dalle “zone rosse” di violenti e pregiudicati che con il loro atteggiamento possano determinare un pericolo concreto per la sicurezza pubblica. A Napoli sono state individuate 4 zone rosse: Vomero, Decumani, Garibaldi e – appunto – Chiaia.

I militari hanno identificato 177 ragazzi e controllato 76 veicoli. Sono 31 le sanzioni al codice della strada con 10 scooter sequestrati: prosegue la malsana idea che si possa guidare senza casco.

Durante le operazioni sono stati segnalati 6 ragazzini trovati in possesso di hashish e marijuana mentre continua la lotta serrata alla diffusione di armi tra giovani e alla piaga sociale del parcheggiatore abusivo.

Perquisito e denunciato un ragazzo, poco più che 20enne, trovato con un coltello a serramanico lungo 15 centimetri. Il giovane, controllato nella zona dei baretti, aveva l’arma in tasca perché “NON SI SA MAI”. Il coltello è stato sequestrato.

I carabinieri, infine, hanno denunciato per l’ennesima volta 4 parcheggiatori abusivi.

I controlli proseguiranno.













