Marano, Socrate-Mallardo: primo open day

Oggi primo Open Day alla Socrate-Mallardo, in tutti e tre plessi gli insegnanti e gli alunni hanno accolto al suon di canzoni, balli e decantazione poesie i futuri alunni e le loro famiglie. Come ogni hanno i laboratori curati nei minimi particolari dai docenti hanno riscosso curiosità ed entusiasmo, in particolare quello musicale, il digitale e il linguistico unitamente allo sportivo che è uno dei pochi indirizzi presentì nelle istituzioni scolastiche del sud Italia. Nel dare il suo benvenuto il Dirigente scolastico Prof. Teresa Formichella ha messo in evidenza l’ eccellenza della didattica formativa che si attua all’ interno della istituzione scolastica ,con docenti che guidano alla curiosità dei saperi come punto di partenza che durante il percorso dei tre anni avrà come obiettivo conclusivo e finale la eccellenza formativa didattica – educativa. La Dirigente, inoltre, ringrazia tutto il corpo docente e non docente per il lavoro capace e competente messo in campo tutto l’ anno che vede l’ alunno centro focale di tutta l’ azione formativa. Un grazie particolare alla docente Cardo Luisa funzione strumentale per l’ evento Open Day magistralmente riuscito.

Prof Michele Izzo













