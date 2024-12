Castello delle cerimonie, Tar sospende revoca delle licenze

75 Visite

Il Tar della Campania ha sospeso la revoca delle licenze per attività alberghiera e di ristorazione de ‘La Sonrisa’, il Castello delle Cerimonie protagonista di un noto programma televisivo nazionale. E’ stato deciso di sospendere la revoca fino al 9 gennaio 2025, data in cui è stata fissata la camera di consiglio. La struttura di Sant’Antonio Abate potrà continuare a solvere le proprie attività solo per le prenotazioni già avvenute.













