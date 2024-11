Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma. Allo stato attuale, la notizia non è stata ancora ufficializzata dal club, ma si attende solo che arrivi il comunicato. Secondo fonti ben informate sentite dal Secolo, Ranieri dovrebbe arrivare nella serata di oggi, 13 novembre, a Fiumicino, con il contratto firmato a Londra in tasca. Stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa Adnkronos, il contratto sarà in vigore fino al 30 giugno 2025.