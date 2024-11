Nappi (Lega): Campania modello per le politiche ambientali? Togliete il vino a De Luca

107 Visite

“A Napoli, a uno che le spara continuamente grosse siamo soliti consigliare di fare a meno del vino… De Luca faccia finalmente i conti con la realtà del fallimento e soprattutto la smetta di prendere in giro i campani: la sua stagione, ormai agli sgoccioli anche per volontà del suo partito, verrà ricordata, tra l’altro, proprio per l’assoluta indifferenza alla tutela dell’ambiente nella nostra regione. Di lui si ricorderà solo la negazione dell’esistenza della Terra dei fuochi e il clamoroso flop sulla gestione delle ecoballe. Altro che modello Campania…”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

