Marano, ci scrive un lettore. “Direttore, negli ultimi mesi ho subito sei tentativi di furto. Sono stufo”

Negli ultimi mesi ho subito a Marano ben sei tentativi di furto della mia auto. In zona Asl questa mattina, altre volte tra via Lazio e via Baracca. Possiamo dirlo, o qualcuno si risente e ribatte sciorinando statistiche del cavolo, che c’è un problema di delinquenza ed è tornato il terrore furti? L’unico motivo per cui non riescono a prenderla é che ho la maschera della macchina rotta senza serratura, che non aggiusto appositamente, a quest’ora altrimenti avrei subito più furto d’auto e di non so cosa.

Francesco (Marano)













