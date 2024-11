Chiaia: movida sorvegliata speciale in questo weekend. Task force dei Carabinieri nella notte tra i “baretti” di Chiaia. L’inconsapevolezza disarma

182 Visite

E’ la movida ad essere nel mirino dei Carabinieri della Compagnia Centro ed è su Chiaia che si sono concentrati gli sforzi maggiori.

Il quartiere dei “baretti” è stato presidiato già dalle prime ore della serata e per tutta la notte con decine di pattuglie. Preziosa la collaborazione di militari del NIL, del NAS, del Nucleo Radiomobile partenopeo e di personale dell’ASL Napoli 1.

39 i locali controllati, l’attività di 10 di questi è stata sospesa. Nel conto finale saranno oltre 100 i chili di prodotti sequestrati perché privi di indicazioni sulla tracciabilità. Duranti i controlli, mirati soprattutto ad evitare che fossero venduti alcolici ai minori, sono state notificate sanzioni per oltre 80mila euro. Gran parte per violazioni in materia igienico-sanitaria e per l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Otto i parcheggiatori abusivi denunciati. Erano già stati sottoposti al Daspo urbano ma sono stati sorpresi ancora una volta a chiedere denaro agli automobilisti in cerca di parcheggio nella zona di San Pasquale.

Un 20enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Pur non avendo mai conseguito la patente, era alla guida di uno scooter in via del Vasto a Chiaia. I carabinieri gli hanno imposto l’alt ma lui è fuggito, urtando anche uno dei militari.

Il giovane ha perso immediatamente il controllo del motorino ed è finito contro alcune auto parcheggiate. Nelle sue tasche i carabinieri hanno trovato una stecchetta di hashish. Ora il 20enne è in attesa di giudizio.

Controlli a tappeto con i carabinieri tra la folla. Identificate 622 persone, tutti giovanissimi.

Tra questi anche un 19enne che è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello a serramanico. Su quel coltello scritte e simboli che ricordano eventi drammatici. Chi lo possiede, invece, si giustificherà “Era per farsi due risate”. Nell’inconsapevolezza disarmante l’arma è stata sequestrata.

Due 17enni sono stati denunciati per detenzione di droga a fini di spaccio. Hanno occultato dosi di marijuana negli slip. Erano destinati alla rivendita.

Una giovane donna è stata trovata alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito. Per lei una denuncia.

Non sono mancati i controlli alla circolazione stradale. 31 gli scooter sequestrati, 121 le contravvenzioni e di queste 46 a giovanissimi centauri che non indossano il casco. Denunciate, invece, 15 persone sorprese alla guida di uno scooter senza aver mai conseguito la patente.













