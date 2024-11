Cinque Stelle, settimana decisiva. Il nuovo programma: “Più tasse e redditi”

58 Visite

Mentre lo scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte va avanti, il Movimento 5 Stelle del futuro inizia a prendere forma. Il tema al centro riguarda il ruolo del garante, ora ricoperto dal comico, che potrebbe venire ridimensionato. Ma il report realizzato dai 300 esperti, che delinea i dodici temi che saranno affrontati dalla Costituente di fine novembre, contiene pure il programma economico del M5s.

Seppure ancora piuttosto vago, il testo contiene diverse proposte che vanno nella direzione di moralizzare tutti: famiglie, imprese, banche. Ovviamente il tutto accompagnato da un aumento delle tasse (su tutte, la patrimoniale) e dall’introduzione di diversi redditi (sì, c’è pure il “reddito di studio”). Andiamo con ordine. Sul fronte delle tasse, i 300 saggi del M5s sono arrivati alla conclusione che il fisco debba essere «più equo». E per contrastare l’evasione, propongono: pene detentive per i grandi evasori; esproprio delle aziende accusate di evasione fiscale; «multe simboliche per i clienti che non chiedono lo scontrino». E poi: abolizione dell’uso del contante (o soglia a 1000 euro) e obbligo di compilazione del modello 730 per tutti i maggiorenni (anche se non lavorano).













