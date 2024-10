Lavoratori Gesco, la solidarietà di Sinistra Italiana

241 Visite

«Sinistra Italiana esprime la propria vicinanza e il proprio

sostegno ai 300 operatori sociosanitari di Gesco che rischiano il

licenziamento a causa della decisione dell’Asl Napoli 1 Centro di chiudere

in anticipo il contratto di affidamento dei servizi di assistenza socio

sanitaria». Ha dichiarato Stefano Ioffredo, Segretario Provinciale della

Federazione di Napoli di Sinistra Italiana.

«Considerare i lavoratori e le lavoratrici come semplici numeri su un

registro è vergognoso. E – ha continuato Ioffredo – quando addirittura un

ente pubblico della pubblica amministrazione agisce senza considerare le

conseguenze delle proprie scelte sulla vita delle persone che lavorano e

della collettività, dimostra quanto sia evidente lo stato di deriva culturale

nel nostro paese sul tema del lavoro e del Welfare».

Questo enorme dramma sociale – ha ricordato – non tocca solo i 300

dipendenti di Gesco e la sicurezza delle proprie famiglie, ma rischia di

generare rilevanti conseguenze sui servizi di assistenza alle persone più

fragili, già in difficoltà per le gravi carenze che affliggono il sistema

sanitario nazionale».

Il Segretario Provinciale ha poi annunciato che: «Con il nostro senatore

Peppe De Cristofaro, Presidente del gruppo misto al senato con Alleanza

Verdi-Sinistra, porteremo la vicenda in parlamento e presenteremo

un’interrogazione parlamentare per tutelare la stabilità dei lavoratori e

delle lavoratrici di Gesco, delle proprie famiglie, nonché la cura delle

persone più fragili. “Giù le mani dal sociale!”», ha concluso Ioffredo.

Stefano Ioffredo

Segretario Provinciale della Federazione di Napoli di Sinistra Italiana













