Mugnano: furto notturno in cantiere. Carabinieri arrestano 46enne

Questa notte i Carabinieri sono intervenuti a Mugnano di Napoli per la segnalazione di un furto in atto nel cantiere edile di via Colombo. Sul posto i militari hanno sorpreso il 46enne Francesco De Crescenzo, già noto alle forze dell’ordine, mentre stava smontando delle parti dell’impalcatura di un ponteggio.

L’uomo ha tentato di scappare ma dopo un breve inseguimento a piedi è stato bloccato.

L’arrestato è in attesa di giudizio.

*NATO A NAPOLI IL 28/05/1978













