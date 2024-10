A Qualiano i carabinieri sequestrano isola ecologica e denunciano un funzionario comunale

133 Visite

A Qualiano i carabinieri della locale stazione insieme ai militari del Nucleo Operativo Ecologico di Napoli e al personale dell’Asl Napoli 2 Nord hanno effettuato un controllo nell’isola ecologica della città sulla circumvallazione esterna.

Le verifiche dei carabinieri hanno permesso di accertare che l’area di circa 10mila metri quadrati fosse sprovvista delle autorizzazioni per lo scarico dei liquidi in fogna.

Denunciati il responsabile del V° settore del comune e il legale rappresentante della ditta incaricata della raccolta rifiuti nella città di Qualiano.

L’intera area è stata sequestrata ma il buon senso ha permesso che i mezzi possano essere ancora utilizzati così da consentire il regolare svolgimento del servizio da parte della società in favore della cittadinanza













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews