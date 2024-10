I comuni attenzionati e il rischio scioglimento. Il prefetto Di Bari, super attivo su alcuni fronti, tentenna?

343 Visite

Inchieste giudiziarie, parentele inquietanti, feste e festini, anomalie amministrative e cose poco chiare. Marano e Giugliano vivono momenti bui, ma ancora si attende l’intervento del Prefetto di Napoli. Quando invierà le commissioni d’accesso nei due comuni e in altri dell’area metropolitana già attenzionati durante l’interregno del prefetto Palomba? Di Bari in questi primi giorni 10 mesi alla guida dell’Ufficio Territoriale di Governo è stato iperattivo, si è mostrato molto disponibile ad accogliere tutte le rappresentanze, si è fatto carico di tanti problemi e ha spesso organizzato comitati per l’ordine pubblico e sicurezza, soprattutto per monitorare i fenomeni di devianza giovanile e frenare la micro criminalità sul territorio. Ma ora è il momento di dare una spinta decisiva, anche sul fronte politico.

A tutela della trasparenza vanno nominate le commissioni d’accesso nei comuni di Giugliano, Marano e in altri dell’hinterland. Persino il Presidente della Commissione Antimafia Regionale Carmela Rescigno si è accorta che qualcosa non va a Marano e si è precipitata sul territorio per capirne di più, soprattutto in merito alla gestione dei beni confiscati. Ricordiamo che i Prefetti della Repubblica dipendono dal Ministero dell’Interno, oggi retto e guidato da Piantedosi, anche lui Prefetto, e attento conoscitore delle dinamiche che riguardano gli enti locali. Proprio Piantedosi si è dovuto sostituire all’attività di alcuni Prefetti in alcune province, nominando d’imperio le commissioni d’accesso. Visto e considerato che ancor prima che Di Bari si insediasse diversi Comuni erano finiti nel mirino della Prefettura, per stessa ammissione dell’uscente Palomba, in un’intervista al Mattino, ci chiediamo cosa sia successo? Si è fermato tutto, bisogna attendere ancora? Cosa si sta facendo? Attendiamo risposte importanti, altrimenti non ci resta che sperare in Piantedosi.













