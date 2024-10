San Giorgio a Cremano. Lotta allo sversamento illecito di rifiuti, altre 20 telecamere di videosorveglianza installate sul territorio.

144 Visite

Intensificate le misure di controllo ambientale sul territorio, in particolare contro il grave fenomeno dello sversamento illecito di rifiuti.

Installate 20 telecamere di videosorveglianza in punti strategici del territorio, grazie alle quali sono state denunciate persone sorprese a depositare rifiuti speciali, incuranti delle regole e del vivere civile. In particolare gli ispettori ambientali, durante i turni di controllo diurni e notturni, hanno rinvenuto materiale di risulta in via Gramsci, sversato senza alcuna autorizzazione e dopo aver visionato le immagini delle telecamere collegate alla cabina di regia nel comando della Polizia Municipale, hanno rintracciato ed indentificato il proprietario.

Successivamente i Carabinieri del Nucelo Forestale di Napoli hanno provveduto a denunciarlo penalmente, oltre ad una sanzione amministrativa e all’obbligo di rimuovere il materiale sversato illecitamente per ripristinare lo stato dei luoghi.

Un’altra attività invece ha riguardato un cittadino residente a Portici che si recava in trasferta a San Giorgio a Cremano per sversare rifiuti speciali. Anche in questo caso, gli ispettori si sono attivati e insieme alla Polizia Municipale sono state avviate le indagini per risalire al responsabile dell’illecito che è stato denunciato e sanzionato.

“Questi due esempi del percorso di indagine e sanzionamento che stiamo portando avanti per combattere gli incivili – fa sapere il Sindaco Giorgio Zinno. Le telecamere sono state posizionate su tutto il territorio e sono collegate con la sala operativa del comando di Polizia Municipale”.

Questi 20 occhi elettronici vanno ad aggiungersi ai 63 già attivi portando ad oltre 80 le telecamere per il controllo del territorio. Un investimento che va di pari passo con il lavoro degli ispettori ambientali che operano 24 ore su 24 per garantire il rispetto delle norme e quindi dell’ambiente.

“La loro presenza sul campo, unita alla tecnologia di sorveglianza rafforzerà la lotta allo sversamento illecito che perseguiamo da tempo – continua Zinno. Resta inteso che ognuno deve fare la propria parte, impegnandosi a rispettare le regole e a comportarsi in maniera corretta per vivere in un ambiente sano, civile e pulito. Con l’impegno di tutti possiamo fare molto per la nostra città”.













