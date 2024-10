Disastro Circum, Nappi (Lega): ormai sorge perfino il dubbio che lo si faccia apposta

166 Visite

“Alla luce dei continui disservizi che funestano la linea della Circumvesuviana e negano il diritto dei pendolari addirittura alla più elementare forma di mobilità, a tantissimi utenti sta sorgendo perfino il dubbio che lo si faccia apposta. Perché è impensabile che una situazione già tragica di per sé a causa della gestione indegna del tpl regionale da parte di Eav, possa peggiorare giorno dopo giorno procedendo sempre più spedita verso il baratro. Per giunta, appena 48 ore fa, i vertici di Ente autonomo Volturno e la Regione avevano avuto pure il coraggio di parlare di sicurezza ferroviaria durante un convegno. Non c’è limite alla vergogna!”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













