Marano, lite familiare per un box e aggressioni. La replica

Gentile Direttore, in relazione all’articolo delle aggressioni subite dai nonni ad opera dei nipoti per la contesa di un box, mi sento in dovere di informarla che la situazione descritta nell’articolo corrisponde ad una versione dei fatti raccontata che, a nostro avviso, non è veritiera ed unilaterale. Pertanto, essendo pendenti querele ad opera dei 3 giovani per i reati di percosse e minacce nei confronti di diversi soggetti appartenenti a questo nucleo familiare vi chiedo di attendere i provvedimenti dell’autorità giudiziaria prima di dare corso ad ulteriori articoli.

Lettera firmata













