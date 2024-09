Intossicato da esalazioni da barbecue, bimbo di 6 mesi ricoverato al Santobono

195 Visite

Un bambino di sei mesi di Montaguto, in provincia di Avellino, è stato ricoverato all’ospedale “Santobono” di Napoli per intossicazione da monossido di carbonio.

Il bambino, figlio di una coppia di nazionalità marocchina inserita nel progetto di accoglienza del ministero dell’Interno, sarebbe rimasto vittima delle esalazioni provocate da un barbecue utilizzato per una grigliata.

Nella notte è stato ricoverato in ospedale ad Ariano Irpino dove i sanitari del reparto di pediatria, in via precauzionale, hanno disposto il suo trasferimento in eliambulanza al nosocomio pediatrico napoletano dove è attualmente tenuto sotto osservazione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews