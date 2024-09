MARANO, CONTINUANO FESTE E FESTINI: SPESI ALTRI 5MILA EURO PER LA SERATA DI MONTELEONE

824 Visite

Nella arcinota nota periferia di Monteleone, ai confini con Quarto, bacino elettorale di una consigliera di maggioranza e del suo fido assessore, prima Fratelli e Sorelle d’Italia ora Fratelli e Sorelle di Morra, si è tenuta una serata di intrattenimento comico. Costo dell’evento circa 5.000 euro, oltre iva al 10%. L’affidamento è stato disposto in favore della società CLAUDIO MALFI MANAGEMENTS. Nelle determine, come capita di sovente, di chiarezza ve ne è poca. Perchè non si scrivono i nomi dei soggetti invitati al fine di capire se il prezzo offerto sia in linea con il mercato? Il nome del trio comico, I DITELO VOI, lo abbiamo appreso solo dalle pagine social.

Inoltre, viene richiamata la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n.159/2011, effettuata a carico della predetta società, senza che vi sia il nulla osta della Prefettura di Napoli, indicando che si procede nelle more dell’efficacia della richiesta.

Bisognerebbe ricordare che, da quanto ne sappiamo, il nuovo codice dei contratti non prevede più l’affidamento sotto riserva di legge. Con il decreto legislativo 36/2023, sempre da quanto ne sappiamo, l’affidamento si può disporre solo al termine del buon esito delle verifiche. Siamo ancora in presenza di anomalie? C’è qualcuno che può fare chiarezza?













