Ancora carabinieri e personale dei servizi sociali in un appartamento di via Volturno, dove, secondo i residenti della zona, vivrebbe un nucleo familiare con numerose problematiche e carenze igienico-sanitarie. Gli operatori intervenuti oggi avrebbero voluto disporre il trasferimento di un anziano in ospedale, ma al trasferimento si sarebbero opposti i familiari.













