Ancora un dramma in Campania. Tredicenne muore in piscina, soccorsi inutili

Era in compagnia dei suoi amici il 13enne morto questa mattina nella piscina di un agriturismo a Padula, nel Salernitano. Il 13enne, del vicino comune di Montesano sulla Marcellana, si era recato nell’agriturismo con il gruppo di amici per trascorrere una giornata di svago, una delle ultime prima della ripresa delle attività scolastiche e l’inizio del primo anno delle scuole superiori.

Non sono ancora chiare le cause del decesso; stando a una prima ipotesi, sarebbe stato colto da un malore improvviso ed è risultato inutile l’intervento dei sanitari del 118. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della compagnia di Sala Consilina, coordinati dalla Procura di Lagonegro competente sul territorio di Padula.













