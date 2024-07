Trecase: Controlli dei Carabinieri nelle aziende. Due ditte sequestrate

127 Visite

I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno effettuato a Trecase una serie di controlli nelle attività commerciali e nelle aziende.

Durante le operazioni – effettuate con il prezioso contributo del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli – sono stati denunciati due imprenditori.

Nella prima azienda, che si occupa di vendita e deposito di legname in via Litoranea, i militari hanno denunciato la titolare della ditta perché hanno trovato un lavoratore in nero su i due impiegati.

Nella seconda impresa, anche questa operante nel settore del legno e anche questa in via Litoranea, i carabinieri hanno denunciato il titolare della ditta individuale perché su tre lavoratori trovati due non erano stati assunti.

Sono state elevate complessivamente 13 violazioni penali e 6 violazioni amministrative per un importo pari a 100mila euro. Le due aziende sono state sequestrate e chiuse: gravi le criticità strutturali accertate.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni













