Castello di Cisterna, aggrediti da sconosciuti: due feriti a VIlla dei fiori

393 Visite

Castello di Cisterna

Questa notte i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti – allertati dal 112 – nell’ospedale Villa dei Fiori di Acerra per due persone ferite.

Poco prima si erano presentati un 24enne e un 26enne, il primo di Castello mentre l’altro di Pomigliano (il più grande è già noto alle forze dell’ordine), che sarebbero stati aggrediti da sconosciuti.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che i 2 sarebbero stati picchiati da almeno 4/5 persone mentre erano all’interno delle palazzine popolari della 219 di Castello di Cisterna.

I motivi dell’aggressione non sono ancora chiari. Per il 24enne “ferita da taglio alla gamba – no pericolo di vita”, per il 26enne “ferita lacero contusa alla testa e ferita da taglio all’addome – no pericolo di vita”.

Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews