Non ce l’ha fatta Rita Granata, 27 anni, travolta e ferita gravemente in via Leopardi a Fuorigrotta mentre scendeva da un taxi nella notte tra il 5 e il 6 maggio. La giovane, residente proprio nella strada, dopo una serata passata con le amiche si è fatta accompagnare insieme con le ragazze a casa in taxi.













