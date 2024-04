Marano. La nostra proposta: un consiglio comunale monotematico sul caso scuola, contratti con i privati, varianti e mancato utilizzo beni confiscati

92 Visite

La proposta l’abbiamo lanciata ieri nel corso delle interviste ad alcuni esponenti della minoranza, con particolare riferimento a Luigi Savanelli, Stefania Fanelli e Michele Izzo. Per la vicenda scuola di San Rocco, l’eventuale rinnovo del contratto con i titolari dell’edificio abusivo oggetto di condono (contratto già disdetto dai vecchi commissari), per la questione della variante al piano regolatore e quella – di non poco conto – relativa alla scelta di non utilizzare i beni confiscati (Sime costruzioni) per dirottare parte dei ragazzi di San Rocco, occorre un consiglio comunale monotematico, dove tutti – consiglieri di maggioranza e opposizione e sindaco in primis – possano dire la propria, manifestare consensi e perplessità ed uscire quindi allo scoperto, al netto degli ordini di scuderia.

La vicenda è troppo importante, complessa, delicata – non solo sul fronte interno – per poter passare come una normale vicenda amministrativa. Non è così. Un consiglio comunale dedicato a questo tema fugherebbe non pochi dubbi.













