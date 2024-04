Campi flegrei, tre forti scosse. Paura tra i cittadini

1.004 Visite

Tre forti scosse di terremoto a Napoli sono state registrate questa mattina, domenica 14 aprile 2024, con epicentro nei Campi Flegrei, dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione. Molti cittadini hanno segnalato letti e stoviglie che ballavano nelle case e finestre e pareti tremanti. Ancora non sono stati definiti magnitudo e profondità.

Lo sciame sismico è in corso nella zona flegrea, con scosse avvertite anche in diversi quartieri della città di Napoli. Intorno alle 9,45, infatti, due terremoti, verificatisi a distanza di un paio di minuti, sono stati distintamente avvertiti dalla popolazione, non solo nelle aree del bradisismo ma anche in quartieri napoletani come il Lungomare, Chiaia e la zona ospedaliera, oltre ai quartieri della periferia occidentale, come Bagnoli, Agnano, Fuorigrotta e Pianura.

Dalla tarda serata di ieri era già in corso una serie di scosse nella zona dei Campi Flegrei, con almeno 4 scosse superiori a magnitudo uno ed epicentro localizzato nella zona del parco archeologico sommerso di Baia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews