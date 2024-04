NAPOLI CENTRO: 20 denunciati in una notte, il bilancio dei controlli dei carabinieri. Focus su Piazza Dante

60 Visite

E’ intensa la notte di controlli dei Carabinieri della compagnia di Napoli Centro. In una città affollata di turisti, si intensifica la presenza visibile dei militari, specie nelle piazze e nelle strade più frequentate.

I primi presìdi in piazza Dante, onnipresente nelle cronache cittadine perché spesso percorsa in moto da chi si ostina a considerare motodromo un’area destinata ai pedoni e al passeggio. 10 le persone denunciate in poche ore per guida senza patente. Tutti alla guida di scooter, hanno tra i 17 e i 57 anni.

Controlli estesi anche alle strade limitrofe e ai quartieri spagnoli. Un 17enne e un 20enne sono stati denunciati perché fermati a bordo di una moto risultata provento di furto.

Ancora in sella a scooter un altro 17enne, sorpreso con un coltello a farfalla, e un 31enne armato di cacciavite e forbici.

Quest’ultimo ha tentato la fuga ma le auto di pattuglia posizionate lungo ogni via di fuga non gli hanno dato scampo. Entrambi sono stati denunciati.

Un secondo 20enne è andato incontro alla stessa sorte quando ha fornito ai carabinieri generalità false.

E’ andata peggio ad un 27enne aversano, arrestato per tentata rapina e violenza sessuale. Ha provato a sottrarre denaro ad un gruppo di giovani e poi ha tentato di baciare due minori.

Non sono mancati i parcheggiatori abusivi: 4 quelli segnalati all’autorità giudiziaria. Erano concentrati nelle aree attorno piazza municipio e piazza Trieste e Trento.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews