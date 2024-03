“Riportiamo Christian in Italia”: Quarto in campo per il bimbo portato in Inghilterra

125 Visite

“Riportiamo Christian in Italia. A casa sua”: al via, a Quarto, la manifestazione promossa dal papà di Crhistian, il bimbo di 4 anni di Quarto affidato alla mamma, condotto in Inghilterra nelle scorse settimane e al centro di una querelle giudiziaria tra genitori separati. Il corteo è partito dalla chiesa di Gesù divino maestro di Quarto, la città in cui risiede Fabrizio, il papà di Christian. Il bimbo è stato affidato alla mamma, “ma da quando è partito – spiega Fabrizio – non sappiamo ancora dove risieda, nessuno sa dirmi dove sia”. E ancora: “Abbiamo prodotto diverse istanze e richieste a vari enti, ma nessuno, ad oggi, ci ha risposto”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews