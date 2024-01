Pozzuoli. Ruba un’auto parcheggiata. Inseguito, abbandona il veicolo in strada e fugge a piedi facendo perdere le tracce

152 Visite

La rocambolesca vicenda si è verificata la notte dell’epifania tra via Napoli e Corso Umberto I. Un uomo, ancora in corso di identificazione, approfittando dello shopping per l’acquisto dei regali dell’Epifania e della confusione, si era intrufolato in un’autovettura Lancia Y parcheggiata in via Napoli, ma durante l’impresa i “movimenti” non erano sfuggiti ad alcuni cittadini i quali insospettiti dalla dal comportamento dell’uomo e dalla manomissione della serratura dell’auto, hanno allertato una pattuglia della polizia municipale che era in servizio nella zona e che sono prontamente intervenuti. L’uomo, vistosi scoperto, si è subito messo alla guida del veicolo rubato e si è dato alla fuga. Nasceva così un inseguimento lungo le strade della città. Una lunga corsa che è proseguita per alcuni chilometri e che si è conclusa al Corso Umberto I, grazie anche all’intervento di un’altra pattuglia della municipale proveniente da via Matteotti fatta convergere sul posto dalla centrale operativa. Il ladro, vistosi in trappola tra le due pattuglie, ha abbandonato il veicolo, fuggendo a piedi nei vicoli di Corso Umberto I, riuscendo a far perdere le sue tracce. L’autovettura è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Mentre sono in corso di svolgimento le indagini per risalire al fuggitivo mediante le caratteristiche somatiche dell’uomo e attraverso le immagini di videosorveglianza.

