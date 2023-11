REAL CASALNUOVO – NUOVA IGEA VIRTUS 2-0. I GRANATA ORMAI VOLANO

87 Visite

Che bel Real! Vittoria fondamentale per il cammino granata che procede nella sua marcia conquistando il quinto risultato utile consecutivo che significa quinto posto in classifica in piena zona playoff. Lo stadio Iorio di Casalnuovo si dimostra nuovamente grande alleato degli uomini di mister Raffaele Esposito che mettono a segno un altro colpo da tre punti. Seconda gara di fila dove i granata non subiscono gol. Grande prestazione dal punto di vista del gioco e della concentrazione a riprova che la “matricola terribile” è in un momento di grazia. Mister Esposito, oltre Bucolo e Cappelli, deve fare a meno per infortunio di Pinna e Galizia. Il primo tempo non è particolarmente esaltante. Il ritmo non è alto e anzi il gioco è piĂą volte interrotto dai falli degli avversari che poche volte superano la metĂ campo. Al 9′ calcio d’angolo dalla destra di Bonavita per la testa di Sosa che finisce oltre la traversa. Al 12′ va al tiro dalla distanza Bonavita: palla alta. Al 22′ discesa sulla sinistra di Piga, passaggio filtrante per Vivacqua, la palla respinta arriva a Bonavita che va al tiro e si guadagna l’angolo. Sul successivo corner ci prova ancora Sosa, palla fuori. Al 40′ botta improvvisa dalla distanza di Trovato che va ben oltre la traversa. Nel finale di frazione una buona occasione per i padroni di casa con Piga che si invola in area e serve Vivacqua che da due passi va di testa ma Straropoli è attento. La ripresa è tutta di marca granata. Al 2′ l’episodio che cambia la gara: Vivacqua si invola verso l’area avversaria, fallo da ultimo uomo e rosso diretto per Triolo. I granata si conquistano una punizione quasi dal limite: Reginaldo serve in area Vivacqua che con un tiro forte e preciso realizza la rete dell’1-0. Al 7′ minuto arriva il meritatissimo raddoppio: Bonavita innesca l’ottimo e onnipresente Carnevale che sulla sinistra serve Dore che implacabile punisce i giallorossi e realizza il 2-0. La reazione della Nuova Igea Virtus, in dieci uomini, stenta ad arrivare e il Real Casalnuovo gestisce il doppio vantaggio. Una buona occasione per gli ospiti arriva al 37′ con Cannistra che di testa dinanzi a Rossi non impatta bene il pallone dopo aver raccolto un cross dalla destra. L’estremo difensore granata non è mai seriamente impegnato. Al 38′ st Buchicchio dalla sinistra per Sarno che va al tiro potente ma non preciso. Ultimo sussulto al 42′ con una punizione dal limite per l’Igea ma il tiro di Longo viene respinto senza affanni da Rossi. Dopo 6 minuti di recupero si conclude il match. Il Real Casalnuovo si gode la vittoria ma pensa giĂ alla prossima trasferta in casa della LFA Reggio Calabria.