Caivano: sorpresi con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto madre e figlio

52 Visite

Nel pomeriggio di ieri, i Falchi della Squadra Mobile, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, in via Circumvallazione Ovest a Caivano, hanno notato un uomo entrare nel complesso delle palazzine popolari del Parco Verde e, una volta raggiunto un portone, ha ricevuto qualcosa da un ragazzo in cambio di denaro.

I poliziotti hanno bloccato entrambi ed hanno controllato l’abitazione del giovane dove, dopo aver identificato anche la madre, hanno rinvenuto, nella camera da letto di quest’ultima, 47 dosi di eroina, un involucro di hashish, 110 euro suddivisi in banconote di vario taglio e due telefoni cellulari.

Pertanto, una 33enne ed il figlio di 16 anni sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale essendo stato trovato in possesso di una dose di eroina.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews