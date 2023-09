Maltempo Marano-Villaricca: situazione critica in via Antica Consolare Campana: donna si salva con l’aiuto dei vigili

451 Visite

Allerta meteo, maltempo: a Marano (foto d’archivio) è in corso la conta dei danni, come accade insomma ad ogni temporale. I vigili urbani, diretti dal comandante Ferrillo e dal vice De Simone, stanno eseguendo una ricognizione in alcuni punti del territorio. Al momento si segnalano importanti criticità (allagamenti e tombini saltati) in via Antica Consolare Campana, al corso Mediterraneo e presso la scuola D’Azeglio, dove di recente si è intervenuto per scongiurare gli allagamenti della scuola. Verifiche in corso. Una donna, in via Antica Consolare Campana, tra Villaricca e Marano, si è salvata uscendo dall’abitacolo della propria vettura, anche grazie all’ausilio della polizia locale di Marano e di alcuni residenti che l’hanno soccorsa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews