Sbarchi senza fine a Lampedusa, Salvini all’attacco: “Piano criminale organizzato a tavolino”

Matteo Salvini non si trattiene dopo la raffica di sbarchi a Lampedusa. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha usato toni durissimi in conferenza stampa per commentare l’emergenza migranti: “Questo è un esodo di migranti pianificato dalla criminalità organizzata. È un atto di guerra. Penso che sia qualcosa di voluto e organizzato anche per mettere in difficoltà un governo scomodo. Sono convinto che ci sia una pianificazione e una regia dietro a questo esodo, perché 6mila arrivi in 24 ore non è un caso. Non possiamo assistere ad altre scene come quelle delle ultime ore. Quando ti arrivano non 3 ma 120 barchini, devi risolvere il problema a monte”.













