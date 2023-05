MARANO, I VIGILI CHIUDONO CASA PER ANZIANI: PRECARIE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E DOPPIO DELLE PERSONE AUTORIZZATE

Nell’ambito dei controlli a 360 gradi predisposti dal nuovo Comandante della Polizia Municipale di Marano di Napoli, il capitano Gianluca Ferrillo, sono stati effettuati numerosi accessi per verificare le condizioni igienico sanitarie di alcune case di residenza per anziani. Nella giornata di martedì 2 Maggio, gli uomini della Polizia Municipale di Marano di Napoli, nucleo polizia amministrativa, unitamente agli Assistenti sociali del Comune, constatavano il venir meno dei requisiti minimi di una struttura autorizzata ubicata in via Marano-Pianura. All’interno della stessa erano presenti il doppio delle persone autorizzate, tenute in condizioni igienico-sanitarie precarie. Si disponeva il trasferimento degli anziani e la chiusura della struttura con contestuale revoca dell’autorizzazione. Le verifiche delle case di residenza per anziani proseguiranno nelle prossime settimane, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente e, soprattutto, la dignità delle persone ospitate.