Marano, morto in carcere Franco Greco: stava scontando una condanna per droga

E’ morto in carcere Franco Greco, da quanto si apprende per un infarto che lo ha stroncato nel penitenziario di Parma. La morte risale a due giorni fa, ma solo oggi se n’è avuta notizia. L’uomo, residente a Marano, era stato condannato (sentenza definitiva) per traffico di droga sull’asse Marano-Sicilia. Greco era il padre di Giuseppe, il giovane condannato in primo grado per aver ucciso due rapinatori in via Antica Consolare Campana. L’uomo, assieme ad altri imputati, tra cui Matteo Cracolici, ritenuto vicino al capo dei capi della mafia siciliana Matteo Messina Denaro, era finito al centro di un’inchiesta dei carabinieri di Palermo e di un’altra, più recente, per un grosso quantitativo di stupefacenti rinvenuto un paio di anni fa a Marano.













