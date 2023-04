ELEZIONI, FREE MARANO SOSTIENE LA FANELLI. L’APPELLO DELLA CANDIDATA AD ALTRE FORZE

l’elezione del nuovo Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale.Mancano ormai pochi giorni alla scadenza per la presentazione delleliste e per dare alla città una proposta politica e di governoalternativa , capace di garantire continuità politica e amministrativanel segno della legalità, della trasparenza e di una rinnovata coesionesociale.

Il mio primo appello per la costruzione di una coalizione omogenea,

aperta a tutte le forze politiche e sociali sane della città con la mia

candidatura a Sindaco, ha riscosso l’adesione della lista Free Marano e

l’interesse di realtà civiche disponibili a investire in un serio e

concreto processo di cambiamento. Nonostante tutto continuo a pensare

che la città di Marano abbia bisogno del contributo di tutte le

esperienze sane del territorio e che hanno manifestato l’intenzione di

presentarsi alle elezioni per la prima volta affinchè si formi

un’alleanza partecipata che abbia come obbiettivo unico e prioritario il

bene comune.

Con questo senso di responsabilità voglio rilanciare ancora un appello

al movimento politico “PER le Persone e la Comunità”, che nello scenario

politico locale sta investendo nella propria proposta politica con il

contributo e la presenza di persone perbene appartenenti al mondo del

volontariato cattolico e laico, delle professioni e del lavoro, ad

aderire a questo percorso dando il proprio contributo mettendo al

servizio della città le competenze necessarie per una sana

amministrazione , migliorando la qualità programmatica e di governo da

presentare alla città insieme alle forze già in campo.

Sono inoltre fiduciosa che le altre forze politiche progressiste del

territorio, come il Movimento 5 Stelle e Potere al Popolo, oltre alle

civiche rappresentative di importanti professionalità e di indiscusso

profilo etico, vogliano provare ancora ad esperire un momento di

confronto in cui fare sintesi e cercare le convergenze che ci uniscono

nell’interesse della nostra città.

Per fare questo, conto di potere riunire tutti, nelle prossime ore,

attorno ad un tavolo, allo scopo di lavorare insieme alla definizione di

una coalizione ampia, che possa dare vita ad un programma politico

capace di ricucire la lacerazione tra i cittadini ed istituzioni.

Ed in questo modo dare alla nostra città, Marano, una alternativa

credibile alle destre, al malaffare ed alla malapolitica.

Costruiamo insieme il futuro di Marano per il bene comune.