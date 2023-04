69 Visite

All’Azienda Ospedaliera dei Colli un ciclo di appuntamenti per il benessere della donna: si inizia il 18 e 19 Aprile al CTO con lo screening gratuito per la diagnosi dell’osteoporosi grave

In occasione delle iniziative per la Giornata Nazionale della Salute della Donna, al CTO di Napoli si effettueranno visite gratuite alle donne per l’inquadramento diagnostico e terapeutico dell’osteoporosi grave e screening MOC Ecolight ad ultrasuoni.

L’iniziativa è promossa dall’Azienda Ospedaliera dei Colli insieme all’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di FKT Percorsi riabilitativi.

Non servirà l’impegnativa, ma sarà necessario prenotarsi, fino ad esaurimento dei posti messi a disposizione, telefonando allo 0817068614 dal lunedì al venerdì (ore 9:00 – 13:00). Le visite saranno effettuate nelle giornate del 18 e 19 aprile.

L’osteoporosi è una patologia che, con l’avanzare dell’età, provoca una progressiva riduzione e modificazione strutturale della massa ossea e predispone a un aumentato rischio di fratture spontanee o indotte anche da traumi minimi. Si stima che circa l’80% delle donne in post menopausa soffra di questa malattia.

Al CTO è attivo il centro prevenzione e cura dell’osteoporosi che si occupa di diffondere la cultura della cura e della prevenzione con iniziative atte a promuovere la scelta di stili di vita sani e la diffusione della diagnosi precoce per impedire il verificarsi di fratture da fragilità.

«L’osteoporosi è una malattia da non sottovalutare che, silenziosamente, consuma l’apparato scheletrico, con conseguenze serie e, spesso, invalidanti. Le più colpite sono le donne in post menopausa ed è soprattutto a loro che vogliamo dedicare queste giornate di screening. Il C.T.O. ha una lunga tradizione nel campo della riabilitazione e del trattamento delle patologie ortopediche, è per questo che vogliamo promuovere un percorso che, attraverso la prevenzione e la sensibilizzazione, porti a individuare la patologia in tempo per essere curata», è il commento di Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.

«L’iniziativa rientra in un ciclo di appuntamenti dedicati al benessere della donna promosso dall’Azienda Ospedaliera dei Colli che prevede, nel mese di maggio, una giornata dedicata allo screening del tumore al seno nelle giovani donne e, nel mese di giugno, una giornata in cui si parlerà di malattie metaboliche e menopausa», conclude.













