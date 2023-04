ELEZIONI COMUNALI A MARANO: IL PARTITO DEL SUD SOSTIENE STEFANIA FANELLI

133 Visite

In occasione delle elezioni amministrative di Marano (NA) il Partito del Sud scende in campo al fianco di Stefania Fanelli.Il 14 e 15 maggio i cittadini del Comune di Marano saranno chiamati a scegliere il loro Sindaco, sperando di porre fine alla triste sequenza di scioglimenti per infiltrazioni camorristiche. Ben 4 in passato gli episodi di collusione tra amministratori e malavitosi, come accertato più volte dai magistrati.Il Partito del Sud rompe quindi gli indugi, si tira fuori dalle schermaglie e dal gioco degli accordi sottobanco delle paludi pre-elettorali, e sceglie Stefania Fanelli.La scelta vede il partito progressista meridionalista schierare nomi di spessore per contribuire a rendere più forte la candidatura di una donna, che vanta un passato di lotte per i diritti del territorio, al fine di cambiare la storia di Marano ed eleggere la prima donna Sindaco in un Comune dal recente passato difficile. Persone e strutture a disposizione di un progetto.“La nostra scelta ha un doppio valore” – ha commentato Antonio Luongo, responsabile dell’area metropolitana del Partito – “da una parte vogliamo incidere sul cambiamento, supportando una candidatura dal grande valore politico come Stefania Fanelli, donna onesta, impegnata nel sociale, per i diritti dei lavoratori e delle famiglie, con una posizione chiara sull’acqua pubblica e sull’ambiente; dall’altra scegliamo la strada della trasparenza e il primato delle idee: non ci interessano giochi di potere e facciamo un passo avanti verso l’obiettivo di unire le energie progressiste, di sinistra, a partire dal territorio. Speriamo che in tanti vogliano seguirci uscendo così da logiche miopi e divisive, lavorando insieme e concretamente per raggiungere traguardi comuni a difesa del territorio”.