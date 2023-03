A Casamicciola gli operatori della Sma ritrovano la borsa con gli effetti personali della prima vittima del crollo

Quattro mesi dopo la tragedia di Ischia, gli operatori della Sma Campania, impegnati nel ripristino di tutta l’area, hanno tirato fuori dalle macerie ricordi e memorie di una giovane vittima. Il recupero del borsello, con ancora intatti portafoglio e documenti, è avvenuto in questi giorni durante le operazioni di pulizia e messa in sicurezza che la Sma, società in house della Regione Campania, svolge dal giorno della calamità. “È stato un ritrovamento commovente, ma anche doloroso – hanno dichiarato gli operatori Sma al lavoro – ci ha ricordato ancora una volta l’entità della tragedia vissuta, facendoci rivivere momenti tanto dolorosi”.

Il rinvenimento, in località Celario, è avvenuto a pochi passi dall’abitazione della vittima ed è il luogo dove attualmente si sta procedendo con lo sgombero dei detriti. “I nostri operatori lavorano con determinazione e scrupolo e il nostro impegno a Ischia – spiegano i membri del cda Sma, Tommaso Sodano, Fiorella Zabatta e Antonio Capasso – è totale, e ognuno di noi, per quel che può, deve rendersi parte attiva per riportare la vita dell’isola alla normalità. Tutte le attività, come abbiamo già ribadito più volte, avranno un ordine prioritario dettato dalle necessità che si presenteranno man mano durante i lavori”.