Villaricca, accoltellati due giovani di Marano. Entrambi feriti in via Fermi, indagano i carabinieri

Questa notte i carabinieri della stazione di Villaricca sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania per due minori feriti. Si tratta di due 17enni maranesi, incensurati, entrambi verosimilmente feriti con un’arma da taglio. Il primo è rimasto ferito alla coscia sinistra, la prognosi è di 10 giorni. L’altro alla coscia destra e all’avambraccio sinistro, identica la prognosi. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare i due sarebbero stati colpiti da sconosciuti in Via Enrico Fermi, nel comune di Villaricca. Continuano le indagini per chiarire dinamica e matrice.