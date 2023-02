Napoli. Pallonetto: sorpresi con la droga. Arrestati

81 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato uno stabile di via Pallonetto Santa Lucia ed hanno sorpreso nell’androne condominiale un uomo con una busta di plastica; pertanto i poliziotti lo hanno controllato trovandolo in possesso di 36 dosi contenenti circa 35 grammi di marijuana, alcuni contenitori di medicine contenenti complessivamente 27 dosi di cocaina ed un bilancino di precisione; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto nella sua abitazione un coltello con la lama intrisa di sostanza stupefacente.

Infine, i poliziotti hanno controllato nello stesso stabile l’abitazione di una donna ed hanno rinvenuto in un pensile della cucina un contenitore con 52 bustine contenenti circa 23 grammi di cocaina.

Un uomo e una donna di 58 e 64 anni, napoletani con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.













