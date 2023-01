Santobono-Pausilipon, il nuovo logo lo disegnano i bambini. Al via il Contest con le scuole della Campania

48 Visite

L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon si “rifà il logo” e, per la nuova rappresentazione grafica si rivolge agli alunni degli istituti primari e secondari di primo grado della Campania di età compresa tra i 6 e i 12 anni.

In sinergia con la Regione Campania, la Direzione scolastica regionale e la Fondazione Santobono-Pausilipon è stato bandito un concorso di idee per la realizzazione del marchio aziendale.

Il tema del concorso è “Curiamo i bambini, curiamo il futuro” e le scuole che parteciperanno potranno presentare disegni, collage, dipinti individuali o di gruppo.

Le tre proposte che risulteranno vincitrici saranno rielaborate da una società di grafica, selezionata con bando pubblico, per la realizzazione della versione finale del logo aziendale.

Le scuole che vorranno aderire dovranno rispondere alla manifestazione di interesse inviata nei giorni scorsi a tutti i dirigenti scolastici della Campania o inviare la propria candidatura direttamente all’indirizzo mail info@fondazionesp.it.

I lavori saranno poi ritirati in originale presso le sedi scolastiche dalla Fondazione Santobono-Pausilipon nel corso del mese di marzo.

“La scelta di bandire un contest per la realizzazione del nuovo logo aziendale nasce dalla volontà di creare una nuova identità visiva che sia il più possibile vicina al mondo dei bambini e, per questo, vogliamo che le idee arrivino proprio dal mondo dei più piccoli. Con questa iniziativa usciamo dalle mura dell’ospedale e, attraverso il supporto e la mediazione della scuola, creiamo un ponte di collegamento virtuale con i giovani e le loro famiglie” dichiara Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN Santobono-Pausilipon.

“L’ospedale pediatrico, in molti casi, diventa una seconda casa per i bambini che seguono percorsi di cura lunghi ed è molto importante per noi creare un legame sempre più forte che rappresenti, anche graficamente, l’implicita alleanza che, di volta in volta, l’ospedale stringe con le famiglie” spiega Flavia Matrisciano, direttore della Fondazione.

“Il Contest non avrà un solo vincitore, tutti gli elaborati saranno oggetto di una grande installazione che sarà collocata nel Nuovo Santobono. L’opera, a cura dell’artista Eugenio Tibaldi, diventerà una vera e propria opera d’arte a più mani che accoglierà i pazienti del nuovo polo pediatrico di Napoli Est”, aggiunge Anna Maria Ziccardi, presidente della Fondazione Santobono-Pausilipon.

“L’iniziativa, indetta di concerto con l’Assessorato alla scuola, politiche sociali e politiche giovanili della Regione Campania e con l’Ufficio scolastico regionale per la Campania, da e per l’AORN Santobono-Pausilipon, offre una grande opportunità partecipativa agli allievi campani, appartenenti al primo ciclo d’istruzione, invitandoli a sviluppare sempre più la loro creatività espressiva con l’arte, il design e la grafica nel segno sinergico di un profondo e significativo appello: curiamo i bambini, curiamo il futuro”, è il commento di Ettore Acerra, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania.

“Consentire ai bambini di poter stimolare la loro fantasia e la loro creatività, immaginare il futuro di una comunità attraverso il disegno, giocare e divertirsi con i colori imparando sempre qualcosa di nuovo, credo sia il modo migliore per prendersi cura dell’avvenire dei più piccoli in modo sano e amorevole”, dichiara Lucia Fortini, Assessore alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili della Regione Campania. “Questo progetto – aggiunge – rappresenta un’occasione importante per poter sensibilizzare i giovanissimi protagonisti del contest, coinvolgerli attivamente nella vita della loro città, condividere pensieri e idee facendogli vivere un’esperienza formativa che li farà crescere e responsabilizzare”.