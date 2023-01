Giugliano e Mugnano: carabinieri arrestano 30enne e sua zia. Denunciata la moglie dell’uomo

177 Visite

Davide Sarnataro ha 30 anni, è di Mugnano di Napoli ed è sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza. L’uomo percorre sul proprio scooter via Marchesella di Giugliano in Campania quando i militari della stazione di Qualiano lo fermano. La presenza del 30enne in quel comune è già motivo di arresto in flagranza per l’inosservanza della misura e i Carabinieri lo perquisiscono: nel borsello 9 dosi di marijuana. La droga induce i carabinieri a perquisire l’abitazione di Sarnataro: lì altri 7 grammi della stessa sostanza e una pistola a salve calibro 9 senza il tappo rosso. Un sequestro che ha comportato la denuncia a piede libero per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di armi della 29enne moglie convivente dell’uomo.

Durante la perquisizione estesa anche nella vicina abitazione della 60enne incensurata zia dell’arrestato, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 10 sacchetti di marijuana per un peso complessivo di 746 grammi e la somma contante di 3.500 euro ritenuta provento del reato. Per la 60enne l’arresto, dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

I due arrestati sono in attesa di giudizio.

* nato a Mugnano di Napoli il 24.11.1992













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS