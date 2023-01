103 Visite

La celebre rivista Big 7 Travel lancia il consueto appuntamento di fine anno sulle migliori pizzerie del mondo, con la classifica 50 Best Pizzas In The World. Quest’anno sul gradino più alto l’Italia, con la pizzeria 10 Diego Vitagliano di Napoli che si aggiudica il titolo di migliore pizzeria del globo dell’anno 2022, dopo aver trionfato anche nella classifica europea di qualche mese fa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS