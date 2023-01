Scuola, arriva il docente tutor di classe

55 Visite

Il primo passo verso la “scuola del merito” del governo di centrodestra è quella del docente tutor. A delineare il profilo della nuova figura che dovrebbe arrivare nelle classi già dal prossimo anno scolastico è Giuseppe Valditara, ministro dell’istruzione e del merito nel governo Meloni. “La scuola del merito di cui parliamo noi deve sviluppare i talenti individuali dei ragazzi, promuovendo le attitudini di ciascuno” spiega in una intervista al Messaggero in cui annuncia la “rivoluzione. Verrà introdotta la figura del docente tutor per ogni gruppo classe, il docente che dovrà avere una formazione particolare, ed anche essere pagato di più, e che dovrà in team con gli altri insegnanti seguire in particolare quei ragazzi con maggiori difficoltà di apprendimento ma anche di quelli molto bravi che magari in classe si annoiano e che hanno bisogno di accelerare”.

Un altro passo verso la scuola del merito è quello dell’orientamento per “individuare le potenzialità dello studente” e “conoscere le concrete prospettive formative e occupazionali. La scuola deve far emergere le attitudini dei ragazzi, come l’arte socratica della maieutica”.













