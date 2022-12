Giugliano, controlli congiunti tra Municipale e Polizia di Stato: sequestri e multe

99 Visite

Resta viva l’attenzione sul tema sicurezza in città,

ieri un ulteriore servizio di controllo del territorio con in azione gli agenti della Polizia

Municipale di Giugliano e gli uomini del locale commissariato di Polizia di Stato.

Le forze dell’ordine impegnate in posti di blocco nei luoghi nevralgici della città

hanno elevato diversi verbali per infrazioni al codice della strada e posto sotto

sequestro due autovetture.

Una presenza costante, quella delle forze dell’ordine, soprattutto in un periodo

delicato quale quello delle festività natalizie, come sottolineato dal sindaco Nicola

Pirozzi: “Abbiamo intensificato i controlli, sia dal punto di vista ambientale che da

quello della sicurezza stradale, per rendere la nostra città più vivibile e garantire

maggiore serenità ai nostri concittadini, ringrazio per la preziosa collaborazione la

Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e l’Esercito che ci consentono

di poter vigilare con attenzione sul territorio”.













