Marano, riapre il mercato pannino: la nuova sede è l’ex mercato ortofrutticolo. Ma ci vorrà tempo per le procedure

Lo stesso era stato infatti chiuso nel febbraio del 2020 con un’ordinanza sindacale, la n. 12/2020, a tutela della pubblica e privata incolumità, per carenza di requisiti di sicurezza, in seguito a rilievi effettuati dal corpo dei Vigili del Fuoco.

La riapertura settimanale, prevista di martedì, sarà possibile grazie all’individuazione di una nuova sede, l’ex mercato ortofrutticolo di via Unione Sovietica, di proprietà dell’Ente. Questo sarà interessato da interventi di ristrutturazione, già programmati, che permetteranno di ospitare in quegli spazi ben 91 nuovi stand, per i quali sarà a breve pubblicato il bando, approvato con lo stesso atto, per l’assegnazione ad altrettanti operatori economici.

“Si tratta di un obiettivo importante – affermano i Commissari Basilicata, Garramone e Antonetti -. Si restituisce alla Comunità un servizio importante in una sede adeguata alle norme, a tutela dei cittadini e di coloro che ci lavoreranno. Questa riapertura rappresenta una nuova opportunità economica per operatori del settore – continuano i commissari -. Il nuovo bando garantirà la necessaria e inderogabile trasparenza per l’assegnazione degli stalli puntando sulla qualità. Con questo atto – concludono i commissari – si ristabiliscono legalità, sicurezza e trasparenza in un ambito, quello mercatale, delicato e a rischio infiltrazioni”.