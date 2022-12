Napoli, rissa tra minori: in tre finiscono in ospedale

Verso le 23.00 di ieri Carabinieri della stazione Napoli Stella sono intervenuti nell’ospedale Pellegrini per 4 minorenni feriti. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima fosse avvenuta una rissa a Piazza Carlo III tra due gruppi di minorenni per cause ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio, per ferite – tra le altre – da punta e taglio, i 4 in ospedale: 1) un 14enne dimesso con prognosi di 15 giorni; 2) un 16enne dimesso con prognosi di 10 giorni; 3) un 15enne ancora in osservazione ma non in pericolo di vita; 4) un altro 15enne ancora in osservazione ma non in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati nel web patrolling e nell’acquisizione di eventuali immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona