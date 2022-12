Marano, ancora ladri di rame scatenati in citta. Ieri notte colpita anche via Paolo Borsellino. Il territorio è allo sbando

529 Visite

Non c’è pace in città per i cavi della pubblica illuminazione. Ieri sono stati rubati altri cavi di rame e un’altra strada è rimasta senza luce. E’ così dopo la razzia avvenuta giovedì notte dove i ladri hanno tagliato e portato via centinaia di metri di cavi elettrici lasciando al buio tre strade: via Giordano Bruno, via Adda e via Corre di Sotto, ieri notte è stata la volta di via Paolo Borsellino. Il modus operandi dei banditi è quasi sempre lo stesso. Entrano in azione soprattutto quando fa buio, puntano dritti ai chiusini e alle centraline elettriche e le distruggono senza andare tanto per il sottile fino a raggiungere i cavi preziosi. In altri casi, invece, i ladri sradicano i tombini e tagliano i fili che portano la corrente ai pali della pubblica illuminazione. Al momento, gli autori dei furti non risultano identificati. La Polizia Municipale di Marano ha comunque trasmesso un’informativa di reato in procura contro ignoti. Ricordiamo che negli ultimi tempi a causa di questi furti, sono rimaste al buio diverse zone del centro cittadino. Via Padreterno è completamente al buio da oltre dieci mesi per effetto dell’ultimo raid. I cavi della pubblica illuminazione portati via dagli ignoti, non sono stati mai più sostituiti. E probabilmente finirà così anche per le altre strade. Intanto se non si corre ai ripari e non si fronteggia l’emergenza, le strade cittadine saranno illuminate dalla stella cometa e non dalle luci “natalizie” o dai lampioni della pubblica illuminazione.

